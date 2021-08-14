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Талибы захватили столицы еще нескольких провинций и приблизились к Кабулу

«Талибан» взял под контроль столицы провинций Пактика и Кунар и приблизился к Кабулу
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Фото: Саид Закерия / РИА Новости

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под свой контроль столицы еще нескольких провинций и приблизились к столице Афганистана Кабулу. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Associated Press.

Так, по данным местных источников, талибам удалось захватить столицу располагающейся у границы с Пакистаном провинции Пактика Шарану. Также сообщается, что боевики с нескольких направлений атаковали столицу провинции Балх Мазари-Шариф, который считается четвертым по величине городом Афганистана. В настоящее время в пригороде Мазари-Шарифа ведятся ожесточенные бои, о жертвах пока неизвестно, уточнили местные власти.

Кроме того, стало известно, что бойцы «Талибана» подошли к району Чар Асиаб, который входит в провинцию Кабул и находится всего в 11 километрах от столицы страны.

Источник РИА Новости в местных властях также сообщил о захвате города Асадабад, столицы провинции Кунар, которая также располагается на границе с Пакистаном.

Ранее стало известно, что «Талибан» занял столицу город Пули-Алам, столицу провинции Логар. Отмечалось, что боевики контролируют населенный пункт на 100 процентов.

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