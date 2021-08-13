Талибы захватили столицу расположенной около Кабула провинции Логар

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под свой контроль город Пули-Алам, столицу провинции Логар, расположенной около Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного депутата и представителя совета провинции Саида Карибуллу Садата.

«Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100 процентов. В настоящее время боевые действия не ведутся», — отметил Садат. По его словам, большая часть городских чиновников успела уехать в Кабул.

Провинция Логар находится на расстоянии 50 километров от столицы Афганистана, к которой представители движения подходят все ближе.

Ранее сообщалось, что талибы обесточили Кабул. При этом директор второго департамента Азии МИД России и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов выразил уверенность в том, что боевикам не удастся захватить афганскую столицу в обозримом будущем.

