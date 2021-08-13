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Талибы объяснили быстрый захват городов Афганистана

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Фото: Taliban / Reuters
Представитель «Талибана» Мухаммед Наим заявил о поддержке афганского народа

Быстрый захват городов Афганистана говорит о поддержке местных жителей, заявил представитель радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) Мухаммед Наим в эфире телеканала «Аль-Джазира». Его слова приводит РИА Новости.

Как объяснил спикер группировки, афганские провинции «добровольно принимают власть талибов». Он также отметил, что с их стороны «нет никакого применения силы». По словам Наима, у движения нет проблем с соседними странами. После прихода к власти, талибы намерены установить сбалансированные отношения со всеми странами, добавил он.

Ранее власти Афганистана подтвердили, что движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) захватило Кандагар, второй по величине город страны. До этого сообщалось, что талибы захватили центр Герата.

Предыстория: Талибы объявили о взятии Кандагара
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