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Появилась информация о захвате «Талибаном» центра Герата

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: @bsarwary
Стало известно о возможном захвате Герата боевиками террористической организации «Талибан»

Боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) прорвались в центр Герата. Афганские военные и ополченцы отступают. Об этом пишут пользователи Twitter.

По неподтвержденной информации «Sputnik Афганистан», в настоящий момент экстремисты штурмуют администрацию губернатора и управление полиции. По имеющимся сведениям, успех террористов стал возможным благодаря внедрению в город «спящих ячеек», координировавших действия штурмующих. Боевики захватили школу подготовки летчиков и находятся в 500 метрах от резиденции губернатора города.

Герат — третий по величине город Афганистана. Он стал объектом нападений экстремистов еще в июле, но тогда город удалось отстоять благодаря американской авиации.

Положение афганских властей с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы десяти провинций. Согласно данным Associated Press, 12 августа боевики, захватив город Газни, фактически отрезали Кабул от юга страны. Передовые отряды боевиков стоят в 150 километрах от афганской столицы. Также поступают сообщения о прорыве боевиков в центр Кандагара.

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