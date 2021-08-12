Власти Афганистана предложили талибам разделить власть в обмен на мир

Официальный Кабул предложил лидерам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) разделить власть и участвовать в управлении страной вместе в обмен на прекращение насилия. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на источники.

В афганском правительстве считают, что с талибами нужно договариваться о мире, поскольку ситуация в стране стремительно ухудшается. Так, сейчас правительственные войска и террористы ведут бои за город Лашкаргах в провинции Гильменд. Штаб полиции уже захвачен.

Ранее стало известно, что боевики захватили уже десятую провинциальную столицу — город Газни. Он находится в 130 километрах от столицы Афганистана Кабула.

11 августа сообщалось, что аэропорт Кундуз перешел под контроль талибов после того, как десятки афганских солдат в провинции перешли на сторону террористов. Захваченный «Талибаном» афганский город Файзабад также был сдан правительственными силами без боя. Утверждается, что военные долго сдерживали натиск со стороны боевиков, однако отступили и сдали населенный пункт после прорыва линии фронта.

По данным Европейского союза, под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Сейчас талибы угрожают захватить еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере.

