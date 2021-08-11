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В Афганистане рассказали о сдаче города талибам без боя

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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Перешедший под контроль боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан» афганский город Файзабад был сдан правительственными силами без боя. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает местное издание 8am.af.

По данным собеседников издания, афганская армия отступила в район Фархар, расположенный в провинции Тахар. Утверждается, что военные долго сдерживали натиск со стороны боевиков, однако отступили и сдали населенный пункт без боя после прорыва линии фронта.

Также сообщается, что ворвавшиеся в Файзабад талибы начали отбирать орудие у местных жителей и собираются назначить собственного губернатора.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 августа талибы захватили Файзабад, центр провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Это четвертый город за сутки и девятый за последнюю неделю. Все они расположены в приграничных провинциях, граничащих с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном.

10 августа стало известно, что под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Сейчас талибы угрожают захватить еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере.

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