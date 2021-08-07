Мир
 
Последние новости
В «Векторе» рассказали о максимальном случае суперраспространения COVID-19
В МВД составили портрет среднестатистического российского преступника
Катарский клуб предложил Месси контракт на миллиард евро
Москвичам пообещали облачность и жару 
Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами
На Украине предсказали скорый раздел страны
Российские ватерполистки проиграли Венгрии в матче за третье место на Олимпиаде
В ОКР заявили о реализации потенциала российской команды на Олимпиаде
Россиянам рассказали о способе сэкономить при оформлении ипотеки
Новости партнеров
Прослушать новость

Афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Саналлах Саям / РИА Новости

Афганские военные ликвидировали теневого губернатора «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом со ссылкой на заместителя начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавада Амана сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что правительственные силы минувшей ночью отразили наступление боевиков на города Файзабад и Талукан. «Десятки террористов были убиты и ранены в ходе ответной операции на окраинах городов», — сообщил глава пресс-центра.

По его словам, в ходе столкновений на окраине Талукана военными был убит теневой губернатор талибов в уезде Дашт Арчи. Вместе с ним также ликвидировали 11 террористов.

Аман подчеркнул, что ВВС Афганистана в ночь на 7 августа также нанесли авиаудар по боевикам, сосредоточенным в городе Зарандж. Военным удалось уничтожить 14 боевиков и теневого губернатора талибов в провинции Нимруз Абдула Халика.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за убийство представителя президента Афганистана. МВД страны подтвердило, что глава Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Дава Хан Минапал был убит в пятницу, 6 августа, возле посольства России.

Боевики заявили, что продолжат атаки на высокопоставленных чиновников Афганистана. «Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — подчеркнул пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы убили главу информцентра Афганистана возле посольства России
Глава МИД Афганистана назвал условие для мира с талибами
Афганские военные ликвидировали рекордное число талибов