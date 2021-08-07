Афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов

Афганские военные ликвидировали теневого губернатора «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом со ссылкой на заместителя начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавада Амана сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что правительственные силы минувшей ночью отразили наступление боевиков на города Файзабад и Талукан. «Десятки террористов были убиты и ранены в ходе ответной операции на окраинах городов», — сообщил глава пресс-центра.

По его словам, в ходе столкновений на окраине Талукана военными был убит теневой губернатор талибов в уезде Дашт Арчи. Вместе с ним также ликвидировали 11 террористов.

Аман подчеркнул, что ВВС Афганистана в ночь на 7 августа также нанесли авиаудар по боевикам, сосредоточенным в городе Зарандж. Военным удалось уничтожить 14 боевиков и теневого губернатора талибов в провинции Нимруз Абдула Халика.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за убийство представителя президента Афганистана. МВД страны подтвердило, что глава Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Дава Хан Минапал был убит в пятницу, 6 августа, возле посольства России.

Боевики заявили, что продолжат атаки на высокопоставленных чиновников Афганистана. «Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — подчеркнул пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед.