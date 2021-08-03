Глава МИД Афганистана оценил обострение ситуации фразой «это не гражданская война»

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар оценил обострение ситуации в стране после вывода войск США фразой «это не гражданская война». Об этом сообщают «Известия».

По его словам, войну в республике развязала международная террористическая сеть, которая включает в себя не только талибов, но и террористов из Центральной Азии, Китая, Пакистана и запрещенной в России организации «Аль-Каида».

«Нет, это не гражданская война. И она таковой никогда не была и такой не станет. С одной стороны, мы видим вовлеченность иностранцев в конфликт, с другой — цель, которую эти иностранцы преследуют, не сводится только к Афганистану. Это угрожает всему региону и международному сообществу. Так что еще раз четко повторю — это никогда не было гражданской войной, не является ею сейчас и не будет в будущем», — подчеркнул Атмар.

Глава МИД Афганистана призвал все нации к борьбе с общей угрозой для ее нейтрализации. Он добавил, что речь идет не о вовлечении в Афганистан, а о партнерстве с теми странами, которые представляют общие интересы, в частности Россия, США, Китай, Индия, а также Иран и Саудовская Аравия.

По его словам, страны, поддерживающие террористические организации, «взращивая такого монстра, в итоге получат Франкенштейна», который обернется против их самих. Атмар добавил, что республика готова подключить к переговорам «Талибан» (организация запрещена в России), но при условии, что жизнь страны должна определяться волей народа, а на ее территории не должно быть ни одной иностранной силы. Правительство готово к диалогу с талибами, когда они перестанут поддерживать терроризм.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время страна вынуждена рассчитывать на свои силы и не зависеть больше от США. «Этот регион всегда был под влиянием сетей террора и организованной международной преступности. Это наши общие враги, мы хотим, чтобы американцы нам помогали, но мы ожидаем, что такой борьбой будут заниматься все страны региона», — заключил он.

Силы «Талибана» активизировались после начала вывода войск США и стран НАТО из страны. Они начали захватывать обширные территории и заявили о контроле над большей частью государственных границ. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил США в обострении ситуации на афганской территории. По его мнению, текущая обстановка сложилась из-за резкого вывода американских войск.

