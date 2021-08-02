Афганистан обвинил США в слишком резком выводе войск

Слишком резкий вывод войск США из Афганистана привел к обострению ситуации в стране. В таком воздействии на положение дел обвинил американскую сторону афганский президент Ашраф Гани, пишет Reuters.

«Причина нынешнего положения дел — в том, что решение было принято внезапно», — заявил президент, выступая перед парламентом. По словам Гани, он предупреждал американцев о возможных последствиях такого шага.

Агентство сообщает, что прямо сейчас в южной части страны правительственные войска пытаются сдержать наступление «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России).

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода войск США и стран НАТО. Боевики «Талибана» заявляют, что контролируют 90 процентов границ страны. Утверждается, что под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном. Жители Афганистана массово покидают страну, те из них, кто работал с американскими военными, просят о помощи: они опасаются расправы талибов.