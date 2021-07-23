Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена

Афганцы, работавшие с находившимися на территории страны войсками США, считают, что их жизнь находится в опасности — боевики движения «Талибан» (организация, запрещенная в России) собираются отомстить им за сотрудничество с американцами, а США бросили их на произвол судьбы. Репортаж об этой ситуации опубликовал телеканал CNN.

«Мы просим президента [США Джо] Байдена спасти нас. Мы помогли вам — теперь вы помогите нам», — заявил в разговоре с американскими журналистами афганский переводчик, работавший с армией США.

Как рассказали телеканалу переводчики и другие афганцы, сотрудничавшие с американскими силами — их в стране насчитывается около 18 тысяч — их жизнь находится под угрозой, хотя талибы заявляли, что не станут вредить союзникам американцев. Потенциальные жертвы считают, что талибы видят дальнейший период как «время мести». Отмечается, что США неоднократно обещали эвакуировать из страны тех, кто им помогал, однако программы до сих пор не развернуты в достаточной мере.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.