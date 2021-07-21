МИД России оценил необходимость вмешаться в войну в Афганистане

Россия будет руководствоваться принципами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае возникновения угрозы для соседних государств со стороны Афганистана. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что у России есть определенные обязательства перед Таджикистаном и Кыргызстаном, и в случае угрозы распространения боевых действий на эти территории в рамках ОДКБ проводятся срочные консультации для выработки совместного плана реагирования.

Министр также оценил необходимость непосредственно России вмешаться в гражданскую войну в Афганистане. По словам Лаврова, ни о каком вводе войск или точечных ударах по территории речи не идет. «Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен», — отметил он.

Глава МИД также опроверг слухи о том, что Москва готова предоставить военным США доступ к своим базам в Таджикистане и Кыргызстане. «Сотрудничать – да, обмениваться информацией – да, но не более того», — таким образом он описал взаимодействие российской и американской стороны по афганскому вопросу.

Ранее в МИД России заявили, что считают возможным полный захват Афганистана террористами «Талибана» (организация запрещена в России). Кроме того, Москва пообещала любую помощь Таджикистану в борьбе с афганскими экстремистами, если те проникнут на территорию страны.