Талибы ввели жесткие исламские порядки на захваченных территориях Афганистана

После захватов удаленных районов на севере Афганистана движение «Талибан» (запрещено в России) издало письменные приказы, где потребовало возвращения к жестким исламским порядкам. Об этом сообщает издание The Hindu со ссылкой на слова жителей подконтрольных районов.

По словам афганцев, мужчинам отныне запрещено брить бороды, молодежи — носить красные и зеленые цвета, ассоциирующиеся с флагом государства, а женщинам нельзя покидать дома без сопровождения. «Было много женщин и молодых девушек, которые занимались вышиванием, пошивом одежды и обуви <...> Теперь приказ талибов напугал нас», — сказала Саджеда, жительница пограничного поселка Шир Хан Бандар, работавшая на местной фабрике.

Также The Hindu сообщает, что недавно в соцсетях появились заявления, якобы исходящие от комиссии «Талибана» по культуре, с требованием для всех имамов и мулл «предоставить "Талибану" список девушек старше 15 лет и вдов до 45 лет, которые должны выйти замуж за боевиков "Талибана"». Движение отрицает причастность к подобным постам и расценивает их как пропаганду. Однако афганцы из захваченных районов настаивают, что слухи — правда.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.