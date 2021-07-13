Расстрел безоружных пленных талибами попал на видео

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли по меньшей мере 22 солдата афганской армии. Ряд СМИ, в том числе американский телеканал CNN, опубликовали видео, снятое очевидцами.

На кадрах короткого ролика видно, как из здания под крики «Сдавайтесь!» выходят безоружные мужчины. Затем неизвестные открывают стрельбу под крики «Аллаху акбар», отчего гибнут около дюжины людей.

Источники телеканала подтвердили, что расстрелянные были солдатами сил специального назначения армии Афганистана. Международный Красный Крест сообщил журналистам, что обнаружены тела 22 военных.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. Талибы ведут бои в ряде районов страны и утверждают, что контролируют уже до 85 процентов территории. По другим данным, в их руках около 40 процентов территории Афганистана. Власти объявили национальную мобилизацию с целью отбить масштабное наступление террористов.

