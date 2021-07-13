Мир
 
Последние новости
В Совфеде ответили на требование ЕСПЧ о признании однополых браков
50-летнюю телеведущую вновь засняли на улице в топе без нижнего белья
В партии Зеленского назвали причину отставки Авакова
Стало известно о смерти бывшего мужа Аллы Пугачевой
Массовую драку мигрантов в Москве расценили как ЧП
В Раде предупредили о возможных последствиях отставки Авакова
Российская делегация оценит эпидситуацию в Египте
Названа причина экономического краха ЮАР
Звезда Comedy Woman рассказала о преследованиях бывшего мужа
Новости партнеров
Прослушать новость

Расстрел безоружных пленных талибами попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
В СМИ появилось видео расстрела безоружных пленных боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли по меньшей мере 22 солдата афганской армии. Ряд СМИ, в том числе американский телеканал CNN, опубликовали видео, снятое очевидцами.

На кадрах короткого ролика видно, как из здания под крики «Сдавайтесь!» выходят безоружные мужчины. Затем неизвестные открывают стрельбу под крики «Аллаху акбар», отчего гибнут около дюжины людей.

Источники телеканала подтвердили, что расстрелянные были солдатами сил специального назначения армии Афганистана. Международный Красный Крест сообщил журналистам, что обнаружены тела 22 военных.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. Талибы ведут бои в ряде районов страны и утверждают, что контролируют уже до 85 процентов территории. По другим данным, в их руках около 40 процентов территории Афганистана. Власти объявили национальную мобилизацию с целью отбить масштабное наступление террористов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы пригрозили атаковать турецкие силы из-за присутствия в Афганистане
Полевые командиры Афганской войны выступили против «Талибана»
Афганские военные ликвидировали главу разведки «Талибана»