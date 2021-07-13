Талибы пригрозили атаковать турецкие силы из-за присутствия в Афганистане

Талибы пригрозили Турции атакой, если их силы не выйдут из Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) предупредило об атаке на турецкие силы, если они не выйдут с территории Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения, которое во вторник процитировал афганский телеканал 1TV.

14 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

Талибы считают решение турецкого руководства опрометчивым и требуют от него отказаться. По мнению движения, оно «нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам афганцев». Движение пообещало «бороться с захватчиками» — любыми иностранными войсками, которые остаются на территории Афганистана.

12 июля сообщалось, что афганские военные ликвидировали главу разведки радикального движения «Талибан» Кари Шагаси.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.