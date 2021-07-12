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Афганские военные ликвидировали главу разведки «Талибана»

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Фото: @moiafghanistan

Афганские военные ликвидировали главу разведки радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Кари Шагаси. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны в своем Twitter-аккаунте.

В ведомстве сообщили, что спецоперация прошла накануне, ночью 11 июля, в районе Мохаммад Ага в провинции Логар на востоке страны. Шагаси был убит, еще двое арестованы.

Силовики также изъяли автомат Калашникова, пистолет, рацию и боеприпасы.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.

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