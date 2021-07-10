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Эксперты раскрыли судьбу Афганистана в случае захвата «Талибаном»

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Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Сегодняшнее положение дел в Афганистане имеет сходство с тем, что происходило во Вьетнаме в марте 1973 года, когда последние войска США ушли из страны. Об этом рассказал бывший высокопоставленный военный в НАТО и консультант по вопросам безопасности в Брюсселе Пьер Энро, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что официальное кабульское правительство президента Ашрафа Гани в состоянии контролировать страну после ухода последних американских солдат в сентябре этого года», — заявил он. Эксперт также раскрыл возможную судьбу региона — на его взгляд, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) создаст на захваченных территориях эмират, там не будет места западным ценностям.

Схожего мнения придерживается профессор факультета политических наук Лувенского католического университета Луи Ле Харди де Болье, который отметил, что первый период нахождения талибов у власти в Афганистане вполне позволяет делать подобные прогнозы.

Эксперты также сошлись в том, что следует ожидать гуманитарных проблем как внутри Афганистана, так и за его пределами. В частности, они прогнозируют рост числа беженцев в соседние страны и в Европу. При этом оба собеседника журналистов усомнились в возможности установления дипломатических отношений между европейскими странами и «Талибаном».

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам Никита Мендкович в беседе с «Лентой.ру» назвал условия, при которых Россия может пересмотреть статус запрещенного в стране движения «Талибан» как террористической организации.

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