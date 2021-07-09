Талибы пообещали не допустить присутствия ИГ в Афганистане

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не допустят присутствия боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане. Об этом заявил глава делегации талибов в Москве Шахабуддин Делавар, его слова передает ТАСС.

«Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ никогда не было на территории Афганистана», — пообещал Делавар.

Глава делегации также отметил, что США не выполнили договоренности об освобождении задержанных талибов. «Процесс вывода войск США затянулся, затянулся вопрос об освобождении наших пленных, хотя это было одним из пунктов достигнутых соглашений», — заключил он.

8 июля делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. Визит представителей движения в российскую столицу продлится два дня. Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, главой второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым. Члены делегации гарантировали безопасность границ среднеазиатских государств и иностранных представительств на территории страны.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября.