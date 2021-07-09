«Талибан» назвал свою цель

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» назвало своей целью формирование «свободной исламской государственной системы». По словам официального представителя офиса движения Мухаммада Наима, боевики не стремятся к господству над всем Афганистаном. Его цитирует РИА Новости.

«Если бы нашей целью была власть и господство в каких-то сферах, мы бы достигли ее в 2001 году», — подчеркнул Наим. Он также заявил, что «Талибан» стремится к освобождению страны и нации. Целями движения также является жизнь населения в рамках системы, основанной на национальных ценностях и интересах страны. Наконец, террористы, по их словам, хотят «успокоить народ» и создать независимую исламскую государственную систему.

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Наим сообщил, что талибы пока не собираются встречаться с представителями Кабула. При этом он отметил, что движение готово вести диалог с другими странами и обсуждать беспокоящие их вопросы. «Если некоторые страны испытывают проблемы в отношениях с Афганистаном, пусть они говорят об этом, что их беспокоит. У нас нет проблем ни с кем», — заключил представитель боевиков.

Ранее сообщалось, что «Талибан» в Москве дал обещание представителям российского правительства не нарушать целостность стран Средней Азии. Он гарантировал безопасность границ среднеазиатских государств и иностранных представительств на территории страны.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности аэропорта столицы Афганистана, после ухода американских войск планирует Турция.