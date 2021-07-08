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Талибы пообещали Москве не трогать Среднюю Азию

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Фото: Sputnik Таджикистан

Делегаты афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Москве дали обещание представителям российского правительства не нарушать целостность стран Средней Азии. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Во время переговоров, спецпредставитель президента России в ближневосточной республике Замир Кабулов выразил обеспокоенность дестабилизацией обстановки на севере страны и призвал талибов не допустить выхода конфликта за пределы Афганистана. Члены делегации гарантировали безопасность границ среднеазиатских государств и иностранных представительств на территории страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Министр связал это с выводом американских войск из страны. Так или иначе, Москва продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все возможное для пресечения агрессии.

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