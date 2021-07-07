Лавров заявил о стремительно ухудшающейся ситуации в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с лаосским коллегой Саленсай Коммаситом заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Его слова приводит РИА Новости.

Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск Сергей Лавров Фото: @MID_RF

По словам министра иностранных дел, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Таджикистана и Узбекистана, которые напрямую граничат с Афганистаном, а также находится в контакте с другими лидерами Центральной Азии.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе из-за возникшей там напряженности.

Обязательства России по ОДКБ

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все для пресечения агрессии. Он отметил, что представители секретариата организации посетили приграничную зону для оценки текущей ситуации.

Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников Сергей Лавров Фото: @MID_RF

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 июля заявил, что Москва не ведет переговоров с официальным Кабулом на предмет ввода российских войск в Афганистан. Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб также опроверг информацию о переговорах с Россией насчет поставок вооружений в страну.

Поставки вакцин

Главы МИД России и Лаоса на встрече также обсудили вопросы поставки вакцин против коронавируса. Лавров отметил, что Москва готова поставлять препараты в Северную Корею, если соответствующий запрос поступит из Пхеньяна. Он добавил, что в настоящее время не зафиксировано информации о вспышке COVID-19 в КНДР.

Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцины, медицинское оборудование, если в них возникнет нужда Сергей Лавров Фото: @MID_RF

Глава МИД Лаоса Саленсай Коммасит поблагодарил Россию за помощь в борьбе с инфекцией, в частности за поставки медицинского оборудования, лекарств и вакцин, необходимых для сдерживания пандемии.

Лавров отметил, что Лаосская Народно-демократическая республика одобрила использование российского препарата «Спутник V». В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы наряду с коммерческими поставками были и гуманитарные.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. В сложившейся ситуации единственным выходом он считает оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.