В Кремле ответили на вопрос о перспективе ввода российских войск в Афганистан

Москва не ведет переговоров с официальным Кабулом на предмет ввода российских войск в Афганистан. Так ответил на вопрос о подобной перспективе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 5 июля, ТАСС.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее 5 июля сообщалось, что советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб опроверг информацию о переговорах с Россией насчет поставок вооружений в страну.

США и другие стран НАТО официально начали вывод своих войск с афганских территорий 1 мая. Американский президент Джо Байден заявлял, что армия Соединенных Штатов полностью покинет страну к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.