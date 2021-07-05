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В Кремле ответили на вопрос о перспективе ввода российских войск в Афганистан

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Москва не ведет переговоров с официальным Кабулом на предмет ввода российских войск в Афганистан. Так ответил на вопрос о подобной перспективе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 5 июля, ТАСС.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее 5 июля сообщалось, что советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб опроверг информацию о переговорах с Россией насчет поставок вооружений в страну.

США и другие стран НАТО официально начали вывод своих войск с афганских территорий 1 мая. Американский президент Джо Байден заявлял, что армия Соединенных Штатов полностью покинет страну к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.

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