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России предсказали опасный наплыв беженцев из Средней Азии

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Фото: Stefanie Glinski / Reuters

Россию ожидает опасный наплыв беженцев из Средней Азии в случае вывода американских войск из Афганистана. Такой сценарий предсказал экс-сенатор Франц Клинцевич, передает РИА ФАН.

По его мнению, с уходом США ситуация в Афганистане будет полностью дестабилизирована, и люди, спасаясь от растущего влияния Талибана (организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), устремятся за пределы страны. Богатые выберут Европу, те, кто победнее или был связан с властными кругами, отправятся в республики Средней Азии.

«Но под этим предлогом из Афганистана будут уезжать и другие люди, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. В данном случае речь идет об определенной стратегии спецслужб США», — сказал Клинцевич и добавил, что это спровоцирует отток беженцев в Россию.

Экс-сенатор считает, что военные силы США не покинут Афганистан полностью, вопреки договоренностям, и будут продолжать спонсировать террористические группировки. По его словам, рано или поздно напряженность достигнет того уровня, когда афганский вопрос коснется Россию, которая вынуждена будет решать проблему беженцев совместно с партнерами по СНГ.

Ранее Байден опроверг информацию о том, что американская армия преждевременно покинет Афганистан из-за усиления столкновений боевиками.

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