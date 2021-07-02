Байден опроверг информацию о преждевременном выводе войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что американская армия преждевременно покинет Афганистан. Слова политика передает ТАСС.

Американский лидер заявил, что армия США выводит войска с афганских территорий согласно графику, и на данный момент они находятся «в той точке, где и рассчитывали быть». «Я просто хотел гарантировать наличие достаточного пространства для маневра», — подчеркнул он. Байден также напомнил, что небольшая часть американских военных сил останется в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Вашингтон закончит вывод войск из Афганистана раньше срока из-за усиления столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Отмечается, что после начала вывода войск США и стран НАТО с афганских территорий нападения талибов стали более частыми и агрессивными.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.