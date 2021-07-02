США выведут войска из Афганистана раньше срока из-за нападений талибов

Вашингтон закончит вывод войск из Афганистана раньше срока из-за усиления столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что после начала вывода войск США и стран НАТО с афганских территорий нападения талибов стали более частыми и агрессивными. По информации издания, американские военные могут покинуть Афганистан уже через несколько дней.

«Сейчас ситуация с безопасностью в стране оставляет желать лучшего», — отметил генерал Скотт Миллер (Scott Miller). Он подчеркнул, что Афганистан может столкнуться с очень тяжелыми временами, если центральные власти не объединятся после ухода союзников.

Террористы из «Талибана» продвигаются все дальше. Ранее стало известно, что они захватили дом национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда. До этого сообщалось, что талибы уже подошли к границам Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.