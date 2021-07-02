Мир
 
Последние новости
Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей
Захарова раскритиковала Германию за нацизм и насилие в армии
Россиянам рассказали о новом свойстве индийского штамма коронавируса
Умер народный артист СССР и худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко
В Белоруссии санкции ЕС объяснили германским империализмом со звериным оскалом
Диетолог назвала россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании
Louis Vuitton возмутил покупателей нелепым выбором героев для модной съемки
Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных
Мэр Риги связал запрет на въезд в Россию с борьбой за свободу
Девушка нестандартно зашла в кафе на Патриарших по QR-коду и попала на видео 
Новости партнеров
Прослушать новость

США выведут войска из Афганистана раньше срока из-за нападений талибов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Вашингтон закончит вывод войск из Афганистана раньше срока из-за усиления столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что после начала вывода войск США и стран НАТО с афганских территорий нападения талибов стали более частыми и агрессивными. По информации издания, американские военные могут покинуть Афганистан уже через несколько дней.

«Сейчас ситуация с безопасностью в стране оставляет желать лучшего», — отметил генерал Скотт Миллер (Scott Miller). Он подчеркнул, что Афганистан может столкнуться с очень тяжелыми временами, если центральные власти не объединятся после ухода союзников.

Террористы из «Талибана» продвигаются все дальше. Ранее стало известно, что они захватили дом национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда. До этого сообщалось, что талибы уже подошли к границам Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Afghanistan: US military 'days away' from completing pull-out
Президент Таджикистана пообещал поддержать Афганистан в борьбе с терроризмом
Посол оценил угрозу для России от действий талибов в Афганистане