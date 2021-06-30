Президент Таджикистана пообещал поддержать Афганистан в борьбе с терроризмом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пообещал поддержать Афганистан в борьбе с терроризмом. Об этом 30 июня сообщает «Sputnik Таджикистан».

Рахмон провел встречу с главой нижней палаты афганского парламента. «Мы будем поддерживать инициативы правительства и народа дружественной, сплоченной и многокультурной страны по установлению мира, стабильности и экономического восстановления», — заявил президент.

Стороны договорились принять эффективные меры по борьбе с террористами и организованными преступными группами, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков.

28 июня Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, в Афганистане боевики из движения «Талибан» (запрещено в России) напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП. Афганские солдаты отступили на таджикскую территорию, им позволили пройти «из чувства гуманизма и добрососедства». Душанбе проинформировал ОДКБ о происходящем на границе.

Узбекистан также сообщал, что афганские военные отступают на его территорию из-за нападения талибов. При этом Ташкент подчеркивал, что придерживается нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны. Афганские военные, перешедшие узбекскую границу, были отправлены на родину.