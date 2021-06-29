Узбекистан заявил о новых попытках афганских военных перейти границу

Министерство иностранных дел Узбекистана заявило о новых попытках граждан Афганистана перейти границу между странами. Об этом сообщает Газета.uz.

В воскресенье, 27 июня, 44 военнослужащих пограничных войск и бойцов народного ополчения Афганистана нарушили государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа, заявил МИД. За день до этого границу пересекли три представителя афганских силовых структур. Все граждане соседней страны были возвращены на родину, подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 23 июня, более 50 афганских военнослужащих перешли границу Узбекистана с оружием в руках, их также отправили обратно. «Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться», — заверил МИД.

В Ташкенте добавили, что придерживаются нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседнего государства.

Накануне Таджикистан проинформировал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации, которая сложилась на границе из-за наступления участников движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане. Талибы напали на афганских военных в Балхской провинции и захватили КПП, а 17 военнослужащих отступили на территорию Таджикистана.

Всего боевики «Талибана» взяли под контроль восемь районов и три КПП в Афганистане. Власти Таджикистана подчеркнули, что позволили пройти афганским солдатам на свою территорию из чувств гуманизма и добрососедства.