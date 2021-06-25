Бывший СССР
 
Последние новости
В России отреагировали на отказ приглашать Путина на встречу лидеров стран ЕС
В Башкирии отложили введение ограничений по коронавирусу
Российский эксперт раскрыл опасность дешевых очков
Раскрыта тайная сеть фармацевтических лобби в британском парламенте
В ВОЗ рассказали об опасности штамма «дельта плюс»
Названы сроки повторной вакцинации препаратом «КовиВак»
Бывший чемпион UFC обвинил Нового Хабиба в отказе от боя с ним
Переводы за рубеж станут дороже для россиян
Бизнес и профсоюзы попросили ввести в Россию обязательную вакцинацию для всех
Оценен исход поединка между Су-24М и Defender
Новости партнеров
Прослушать новость

Узбекистан привел армию в полную боеготовность из-за ситуации в Афганистане

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны Узбекистана привело армию в боевую готовность в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Экстренная проверка проходит в подразделениях Ташкентского и Юго-Западного особых военных округов, а также в частях противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. В ходе нее проверят готовность личного состава, его практические навыки при подаче сигнала «тревога» и способность выполнять поставленные задачи боевой подготовки.

Военным нужно будет определить вероятное местонахождение условного противника. Чтобы предотвратить возможные действия с его стороны, по нему нанесут превентивные удары.

Внезапная проверка боеготовности армии обусловлена усугублением военно-политической ситуации в соседнем Афганистане, особенно в приграничных районах.

23 июня десятки военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий военные были возвращены на родину.

Активное наступление талибов в Афганистане вынуждает сторонников правительства бежать в приграничные регионы и резко ухудшает ситуацию в странах Центральной Азии. В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили о пресечении любых незаконных действий на приграничных территориях и призвали к поддержанию стабильных отношений с соседней страной.

Ранее Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за обострения там эпидемиологической ситуации и приостановил выдачу туристических виз гражданам Афганистан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о продаже мигранток в сексуальное рабство на южной границе США
Нарышкин рассказал о планах США после вывода войск из Афганистана
Названа главная угроза безопасности России и Центральной Азии
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
18:5223 июня

Президент Армении заявил о риске появления турецких войск в Карабахе

18:1323 июня

Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

18:0723 июня

Индийский штамм коронавируса выявили на Украине

Бывший СССР00:0121 мая

Контрольная зачистка.

Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
17:4723 июня

Президент Армении потребовал больше власти

17:3023 июня

Захарова назвала беззаконием новые санкции против Белоруссии

16:5323 июня

Украинский депутат констатировала «подавление свободы слова» в стране

Бывший СССР09:0024 мая

В гонке за вакциной.

Полезные уроки казахстанского опыта в борьбе с COVID-19
16:3823 июня

Зеленский призвал сделать Черное море безопасной акваторией

16:2323 июня

В Казахстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса

15:4823 июня

На Украине предложили прекратить отношения с Белоруссией

Россия
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Европа обрушилась с критикой на «Газпром»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Назван объем помощи одиноким россиянам с детьми
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
Акции российских металлургов рухнули после решения правительства
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист нашел пропавшего младенца во время репортажа о его исчезновении
Российская блогерша разочаровалась в журналисте Гордоне после интервью
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Снуп Догг опубликовал у себя видео с Максимом Галкиным
Популярная российская блогерша назвала истинную причину развода
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
Выбраны самые известные автомобили нового дизайнера Lada
Как и из чего собирают роскошные седаны Aurus
Что общего с маршруткой у отечественного седана за 18 миллионов рублей
Geely рассекретила «спортивный» вариант Tugella
Всё про новый кроссовер Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
У Skoda Kushaq появился шанс добраться до России
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Раскрыта стоимость новой «ГАЗели»
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Ставрополье попало в топ-5 самых популярных мест России для отдыха с кэшбеком
Музыканты выступят на фестивале «Дикая мята-2022» за рубль в знак поддержки
Российский врач «накопила» около тысячи рублей из проглоченных детьми монет
В Дагестане пройдет Фестиваль рафтинга
В челябинском зоопарке впервые показали новорожденных рысят
В Волгограде побит полувековой температурный рекорд
Клип российской группы «Аигел» завоевал серебро на фестивале «Каннские львы»
Все материалы