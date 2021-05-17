Названа главная угроза безопасности России и Центральной Азии

Захват власти радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) после выхода США и их союзников из Афганистана может стать серьезной угрозой безопасности России и Центральной Азии. Об этом «Ленте.ру» рассказал Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» и научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

По словам Бордачева, исходящая из Афганистана угроза может существенно сократить возможности для экономического развития растущих стран региона, включая Узбекистан, и подтолкнуть их к еще более плотному сотрудничеству с Россией и ее партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Эксперт подчеркнул, что статус Москвы как главного экономического партнера Центральный Азии также подкрепляется тем, что она единственная страна, которая может предоставить рабочие места для сотен тысяч трудовых мигрантов из региона.

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При этом, в отличие от стран Южного Кавказа, между странами Центральной Азии нет вражды как таковой, а возникающие в зоне Ферганской долины приграничные столкновения удается достаточно быстро урегулировать, отметил Бордачев. Более того, в Центральной Азии нет государств, проводящих антироссийскую политику, а возникновение враждебных военных блоков эксперт назвал весьма маловероятным.

«Это создает основания для того, чтобы "расслабиться" и смотреть на регион как второстепенный по сравнению с Европой или Кавказом. В будущем России будет необходимо избежать этого соблазна», — предупредил Бордачев, который примет участие в Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» в Казани 20-21 мая.

Ранее стало известно, что США и «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к середине лета, а не к середине сентября, как это планировалось ранее. Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.