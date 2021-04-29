НАТО начало выводить войска из Афганистана

НАТО начало выводить из Афганистана войска, участвующие в операции «Решительная поддержка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник альянса в Брюсселе.
Отмечается, что решение приняли все союзники НАТО. Вывод военных проходит в организованном режиме. «Альянс придает приоритетное значение обеспечению полной безопасности наших солдат и офицеров в процессе вывода сил», — заявил источник ТАСС.
Вывод войск планировалось начать до 1 мая. Пока численность военных НАТО в Афганистане превышает 10 тысяч человек.
14 апреля президент США Джо Байден анонсировал, что вывод американских войск из Афганистана также начнется к 1 мая, а завершится до 11 сентября. «Пришло время завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой», — сказал он.
Операция «Решительная поддержка» проводится с 2015 года: она подразумевает, что солдаты альянса будут обучать правительственные силы и оказывать им всяческую помощь.