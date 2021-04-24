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Пентагон направил в Афганистан бомбардировщики для защиты войск США

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Фото: Andrew Burton / Reuters

Пентагон направил в Афганистан бомбардировщики для защиты войск США в преддверии их вывода из страны, а также оставил близ страны авианосец. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Как сообщил Кирби, авианосец «Эйзенхауэр» останется в зоне ответственности Центрального командования на определенный период времени, а в регион направят дополнительные стратегические бомбардировщики. Эти действия одобрил министр обороны США Ллойд Остин.

Представитель Пентагона добавил, что два бомбардировщика B-52 уже прибыли в Афганистан. Кроме того, также может увеличиться число наземных войск и помощников. Кирби объяснил это не только защитой войск, но и логистикой.

14 апреля президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана состоится с 1 мая и до 11 сентября. Он объяснил это решение тем, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство. Вывести свои войска из этого государства решили и остальные страны НАТО.

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