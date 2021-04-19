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Трамп раскритиковал план Байдена по выводу войск из Афганистана

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Фото: Octavio Jones / File Photo / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал план американского лидера Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября. Об этом сообщает Newsweek.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», — заявил политик.

По его словам, американские войска «могут и должны покинуть Афганистан раньше», так как они находились там на протяжении слишком большого периода времени. Трамп отметил, что будучи действующим президентом Соединенных Штатов он смог обеспечить возможность более быстрого вывода войск, сократив военное присутствие в стране, а также выведя из Афганистана оборудование США стоимостью в миллиарды долларов.

Кроме того, политик подчеркнул, что упомянутая дата «ассоциируется с крайне трагическими событиями». Трамп отметил, что необходимо помнить и чтить эту дату в знак уважения ко всем жертвам. Он призвал Байдена придерживаться, «насколько это возможно», даты, которую установил он будучи президентом США.

Ранее Джо Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Он объяснил решение тем, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

Администрация Дональда Трампа собиралась вывести всех военных из Афганистана 1 мая 2021 года. Американская армия уже в 2020-м сократила вдвое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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