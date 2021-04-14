Президент США Джо Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил американский лидер, США начнут вывод войск 1 мая и завершат до 11 сентября. «Пришло время завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой», — заявил он.

При этом Байден предостерег представителей запрещенной в России террористической группировки «Талибан» от атаки на американских военных при их выходе из Афганистана. В противном случае он пообещал ответить «всеми инструментами в распоряжении США».

Ранее о том, что Байден собирается вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября, сообщал источник в Белом доме. О схожих намерениях Великобритании рассказала газета Times.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа собиралась вывести всех военных из Афганистана 1 мая 2021 года. Американская армия уже в 2020-м сократила вдвое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.