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Байден объяснил решение вывести войска из Афганистана

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Reuters

Президент США Джо Байден объяснил решение вывести американские войска из Афганистана. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Байден, более десяти лет назад занимавший тогда пост президента США Барак Обама попросил его посетить Афганистан. «То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной», — заявил он. По мнению американского лидера, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

Американские военные должны были находиться в Афганистане, чтобы не допустить использование этой страны в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения на США, пояснил Байден. По его словам, американская сторона добилась этого.

Ранее Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Вывести свои войска из этого государства решили и страны НАТО.

Предыстория: Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана
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