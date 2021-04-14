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Байден призвал Россию и другие страны «делать больше» для Афганистана

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: POOL / Reuters

Президент США Джо Байден призвал Россию и другие страны «делать больше» для Афганистана. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме, передает РИА Новости.

Байден отметил, что Вашингтон попросил другие государства в регионе усилить поддержку Кабула, прежде всего, Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию. При этом он подчеркнул, что все эти страны делают значительные ставки на стабильное будущее Афганистана.

Ранее президент США подтвердил вывод американских войск из Афганистана. Как сообщил американский лидер, США начнут вывод войск 1 мая и завершат до 11 сентября. «Пришло время завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой», — заявил он.

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