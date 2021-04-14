Мир
 
Последние новости
Россиян предупредили о дефиците лекарств
Директор американского телеканала признался в пропаганде против Трампа
Российская туристка рассказала о вымогательстве в Египте
В МИД озвучили план действий при отключении России от SWIFT
Соблазненный дочерью отец попал в тюрьму за инцест
Россиянам назвали способ обезопасить публичный Wi-Fi
США захотели перемирия в торговой войне с Китаем
Сестра Кардашьян поделилась фотографией в бикини и восхитила поклонников
В России спрогнозировали погоду на лето
Новости партнеров
Прослушать новость

Британия собралась вывести войска из Афганистана

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dan Kitwood / Reuters

Британия собралась почти полностью вывести войска из Афганистана, сообщает газета Times. Какой конкретно процент контингента будет выведен, не уточняется.

В настоящее время на территории ближневосточной страны находится 750 военнослужащих армии Соединенного Королевства. Как пишет издание, оставшейся части войск придется сложно без поддержки США, так как британцы полностью полагались на американскую инфраструктуру.

Кроме того, британцы могут передать правительству Афганистана контроль над академией, где британские военные занимались подготовкой афганских солдат.

Ранее представители запрещенной в России террористической группировки «Талибан» заявили, что не будут участвовать в конференциях по Афганистану, пока с территории страны не выведут иностранный военный контингент.

До этого источник в Белом доме сообщил, что президент США Джозеф Байден собирается вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября. Срок вывода был продлен во избежание войны с террористами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Britain follows as Joe Biden says US troops will leave Afghanistan
Талибы назвали условие для участия в конференциях по Афганистану
Лавров рассказал о плане возобновить работу «московского формата» по Афганистану
ООН проведет переговоры с талибами