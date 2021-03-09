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ООН проведет переговоры с талибами

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Фото: Ishtiaq Mahsud / AP

Организация объединенных наций (ООН) проведет многосторонние переговоры с правительством Афганистана и представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Переговоры пройдут в Катаре, как и ранее. Сообщается, что во время визита в Доху спецпредставитель главы ООН в Афганистане Дебора Лайонс встретится со своим американским коллегой, спецпосланником США в Афганистане Залмаем Халилзадом. Последний успел за неделю посетить Пакистан, Афганистан и Катар.

Считается, что эта встреча может решить дальнейшую судьбу многолетнего формата переговоров по Афганистану в Дохе, хотя пока они не привели к значимым результатам, США не оставляли надежды добиться взаимопонимания между сторонами.

В конце января помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби пригрозил, что если «Талибан» не прекратит насилие, Соединенные Штаты могут остановить вывод войск из страны. США планируют полностью вывести войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.

США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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