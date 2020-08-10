Афганистан освободит несколько сотен талибов ради переговоров

Афганистан освободит несколько сотен боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России) ради того, чтобы провести мирные переговоры. Об этом сообщает CNN.

Соответствующий указ подписал президент страны Ашраф Гани. По словам близких к нему источников, власти собираются освободить 400 талибов, а также сотрудников афганских национальных сил безопасности.

В Афганистане продолжается обмен пленными между властями и террористами. Некоторых боевиков отказывались освобождать из-за тяжести совершенных ими преступлений — по этой причине вопрос поручали решить общенациональному собранию народных представителей страны.

29 февраля США и «Талибан» впервые за более чем 18 лет войны заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане, согласно ему, между властями и боевиками должен состояться обмен пленными. Госсекретарь США Майкл Помпео призывал талибов выполнять обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против «Исламского государства» (обе организации запрещены в России).

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются найти способы достичь политического компромисса.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru