США заключили мир c террористами

США и террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает ТАСС.

Мирное соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Документ должен привести к миру в Афганистане. После подписания соглашения Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.

В ходе встречи госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против «Исламского государства» (запрещены в России).

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23 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с «Талибаном». По его словам, «Талибан» устал воевать, а граждане Афганистана хотят мирной сделки. Вашингтон, согласно договоренностям, должен сократить численность военнослужащих с 13 до 8,6 тысячи человек.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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