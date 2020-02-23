Трамп задумал лично подписать мирное соглашение с террористами

Президент США Дональд Трамп намерен лично подписать соглашение с движением «Талибан» (запрещено в России), которое приведет к миру в Афганистане. Об этом он заявил на встрече с журналистами перед вылетом в Индию, сообщает ТАСС.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос о готовности подписать соглашение с террористами при соответствующей возможности. «Я бы поставил под ним свою подпись», — отметил Трамп. Он считает, что «Талибан» устал воевать, а граждане Афганистана хотят мирной сделки.

Представитель движения Сухаил Шахин (Suhail Shaheen) ранее заявил о договоренности с США прекратить боевые действия в Афганистане. По его словам, «Талибан» и Вашингтон, вероятно, подпишут договор в конце февраля.

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Глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что соглашение было достигнуто, однако подчеркнул, что его подписание будет зависеть от того, насколько сократится уровень агрессии в ближайшие дни.

Переговоры, которые должны прекратить войну в Афганистане, ведутся с июля 2018 года. В сентябре 2019 стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану Залмай Халилзад (Zalmay Khalilzad).

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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