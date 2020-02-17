Террористы заявили о достижении с США соглашения о прекращении огня

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухаил Шахин (Suhail Shaheen) заявил о договоренности с США прекратить боевые действия в Афганистане. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на местный телеканал 1TV.

По его словам, «Талибан» и Вашингтон, вероятно, подпишут договор в конце февраля.

Глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил телеканалу TOLOnews, что соглашение было достигнуто, однако подчеркнул, что его подписание будет зависеть от того, насколько сократится уровень агрессии в ближайшие дни. Он добавил, что договор даст возможность американской стороне показать, что США хотят мира в стране.

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Переговоры, которые должны прекратить войну в Афганистане, ведутся с июля 2018 года. В сентябре 2019 стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого президент США Дональд Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану Залмай Халилзад (Zalmay Khalilzad).

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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