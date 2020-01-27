США опровергли причастность талибов к крушению самолета в Афганистане

Представитель командования США полковник Сонни Леггетт опровергли причастность афганского движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) к крушению американского самолета в Афганистане. Об этом он написал в своем Twitter.

«Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что причиной крушения стал огонь противника», — написал он, опровергнув также информацию о причастности талибов к крушению еще одного самолета.

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