В США признали потерю самолета над Афганистаном

Самолет, потерпевший крушение над территорией Афганистана, действительно принадлежал вооруженным силам США. Это признал в разговоре с агентством Reuters анонимный американский чиновник.

Источник сообщил, что пока не обнаружено фактов того, что самолет потерпел крушение из-за вражеских действий. При этом чиновник добавил, что в самолете находились менее десяти человек. В Пентагоне при этом отказались комментировать информацию о потерях.

До этого афганское движение «Талибан», запрещенное в России как террористическое, взяло на себя ответственность за крушение американского самолета в провинции Газни. На видео с места катастрофы опознали самолет USAF E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта. Сообщалось также, что он упал в местности, подконтрольной «Талибану», поэтому туда не могут попасть специалисты НАТО.

Ранее 27 января губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай утверждал, что ни один пассажирский самолет не потерпел крушения на территории Афганистана. Сам факт катастрофы он не отрицает — однако упавший самолет мог не относиться к гражданским. Ссылаясь на сообщения местных жителей, Калимзай рассказал, что из сильно обгоревшего воздушного судна вытащили пилота, оказавшегося иностранным гражданином.

Первоначально сообщалось, что в провинции Газни разбился лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, летевший в индийский Нью-Дели. Авиакомпания опровергла это заявление.

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