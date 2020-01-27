В Афганистане опровергли сообщение об упавшем пассажирском самолете

Ни один пассажирский самолет не потерпел крушения на территории Афганистана, заявил губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай. Его слова передает в Twitter Ariana News.

Представители Управления гражданской авиации страны подтвердили заявление чиновника. По данным ведомства, со всеми афганскими пассажирскими судами все в порядке.

По неподтвержденной версии, крушение потерпел иностранный самолет. Ссылаясь на сообщения местных жителей, Калимзай рассказал, что из сильно обгоревшего воздушного судна вытащили пилота — судя по всему, гражданина иностранного государства.

Пользователь Twitter Ehsaan Ullah Zadran опубликовал фотографию, предположительно сделанную на месте крушения. По его словам, остов самолета напоминает транспортник C-5 или C-17 — такие машины в Афганистане использует в основном США. Официально эти данные не подтверждены.

Ранее сообщалось, что в провинции Газни разбился лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, летевший в индийский Нью-Дели. Авиакомпания опровергла это заявление.

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