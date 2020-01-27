Талибы взяли ответственность за сбитый самолет ВВС США

Афганское движение «Талибан», запрещенное в России как террористическое, взяло на себя ответственность за крушение в провинции Газни самолета ВВС США. Об этом со ссылкой на его представителя сообщает Reuters.

Как заявили талибы, на воздушном судне находились американские военнослужащие, в том числе офицеры высокого ранга. Все они, а также экипаж самолета погибли в результате атаки боевиков.

Ранее 27 января было обнародовано видео с места падения борта. В нем опознали самолет USAF E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта. Сообщалось также, что он упал в местности, подконтрольной «Талибану», поэтому туда не могут попасть специалисты НАТО.

Ранее губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что ни один пассажирский самолет не потерпел крушения на территории Афганистана. Сам факт катастрофы он не отрицает — однако упавший самолет мог не относиться к гражданским. Ссылаясь на сообщения местных жителей, Калимзай рассказал, что из сильно обгоревшего воздушного судна вытащили пилота, оказавшегося иностранным гражданином.

Ранее сообщалось, что в провинции Газни разбился лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, летевший в индийский Нью-Дели. Авиакомпания опровергла это заявление.

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