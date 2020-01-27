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Талибы взяли ответственность за сбитый самолет ВВС США

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Видео с места падения борта
Видео с места падения борта

Афганское движение «Талибан», запрещенное в России как террористическое, взяло на себя ответственность за крушение в провинции Газни самолета ВВС США. Об этом со ссылкой на его представителя сообщает Reuters.

Как заявили талибы, на воздушном судне находились американские военнослужащие, в том числе офицеры высокого ранга. Все они, а также экипаж самолета погибли в результате атаки боевиков.

Ранее 27 января было обнародовано видео с места падения борта. В нем опознали самолет USAF E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта. Сообщалось также, что он упал в местности, подконтрольной «Талибану», поэтому туда не могут попасть специалисты НАТО.

Ранее губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что ни один пассажирский самолет не потерпел крушения на территории Афганистана. Сам факт катастрофы он не отрицает — однако упавший самолет мог не относиться к гражданским. Ссылаясь на сообщения местных жителей, Калимзай рассказал, что из сильно обгоревшего воздушного судна вытащили пилота, оказавшегося иностранным гражданином.

Ранее сообщалось, что в провинции Газни разбился лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, летевший в индийский Нью-Дели. Авиакомпания опровергла это заявление.

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Предыстория: В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США
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Школьники массово избили подростка за цвет кожи
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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