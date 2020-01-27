В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США. Видео опубликовал пользователь Twitter.

На кадрах запечатлен упавший борт, вокруг которого столпились люди. Внутренняя часть лайнера полностью сгорела, рядом с ним лежат обломки.

Группа пользователей Twitter, которые занимаются расследованиями происшествий на Ближнем Востоке, утверждает, что упавший самолет — это Bombardier E-11A, эксплуатируемый ВВС США. Эти выводы были сделаны на основе опубликованных кадров и фотографий места крушения.

Журналист Бабак Тагвей на своей странице в Twitter согласился с этой оценкой: по его словам, это судно — скорее всего, воздушный узел связи армии США, предназначенный для полетов в условиях горного рельефа. Он уточнил, что крушение произошло на территории, подконтрольной движению «Талибан» (запрещено в России как террористическое), куда у специалистов НАТО нет доступа.

Ранее губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что ни один пассажирский самолет не потерпел крушения на территории Афганистана. Сам факт катастрофы он не отрицает — однако упавший самолет мог не относиться к гражданским. Ссылаясь на сообщения местных жителей, Калимзай рассказал, что из сильно обгоревшего воздушного судна вытащили пилота — судя по всему, иностранного гражданина.

Ранее сообщалось, что в провинции Газни разбился лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, летевший в индийский Нью-Дели. Авиакомпания опровергла это заявление.

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