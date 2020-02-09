Американские военные погибли после обстрела в Афганистане

По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источников издания, военные США выполняли совместную операцию с афганскими коллегами. В результате погибли также и шесть солдат вооруженных сил Афганистана.

Местные жители сообщают о военных вертолетах, которые летают над районом, в котором был открыт огонь. Была ли это атака со стороны движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое), неизвестно.

Ранее министр обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о гибели сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в результате крушения разведывательного самолета ВВС США в Афганистане. Заявление стало ответом на информацию талибов о том, что в авиакатастрофе погибли высокопоставленные американские разведчики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!