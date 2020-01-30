Пентагон опроверг гибель сотрудников ЦРУ в упавшем в Афганистане самолете

Министр обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о гибели сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в результате крушения разведывательного самолета ВВС США в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Эспер рассказал, что в катастрофе погибли подполковник ВВС США Пол Восс и капитан Райан Фэнуф. Первому было 46 лет, второму — 30. «Мы провели операцию по вывозу [останков погибших] и расследуем причины катастрофы. Благодарим афганских партнеров за содействие», — приводит агентство его слова.

Заявление министра на пресс-конференции стало ответом на информацию движения «Талибан» (запрещено в России) о том, что в авиакатастрофе погибли высокопоставленные американские разведчики.

27 января сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан». Американская сторона признала потерю самолета, однако представитель командования США полковник Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению. По его словам, причина катастрофы расследуется.

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