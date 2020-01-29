Афганистан раскрыл причину крушения самолета ВВС США

Причиной крушения самолета ВВС США в афганской провинции Газни стали технические проблемы. Об этом заявил представитель Управления гражданской авиации Афганистана Гулам Масум, со ссылкой на местное телевидение сообщает ТАСС.

Масум рассказал, что военный самолет упал из-за отказавшего двигателя. По его словам, пилот пытался совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту, но не сумел этого сделать. Сотрудники его ведомства «находились в контакте с пилотом самолета с самого начала возникновения проблем на борту и направляли его в близлежащий аэропорт».

27 января сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан». Американская сторона признала потерю самолета, однако представитель командования США полковник Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению. По его словам, причина катастрофы расследуется.

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