Талибы заявили о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ в сбитом самолете

Представители афганского движения «Талибан», запрещенного в России как террористическое, заявили о гибели большого числа высокопоставленных сотрудников ЦРУ США в сбитом в провинции Газни самолете американских ВВС. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

По данным Reuters, начальник полиции Газни рассказал, что на месте крушения были найдены четыре тела, еще два человека оказались живы, но об их местоположении не сообщается. Анонимные источники в США заявили, что на борту было не менее пяти человек.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан». Американская сторона признала потерю самолета, однако представитель командования США полковник Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению. По его словам, причина катастрофы расследуется.

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