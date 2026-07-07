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04:17, 7 июля 2026Бывший СССР

Силовики сообщили о потере ВСУ всех АЗС на основных маршрутах

ТАСС: У ВСУ не осталось АЗС на основных маршрутах в Сумской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных маршрутах в Сумской области в результате российских ударов не осталось АЗС. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области на основных дорогах у ВСУ не осталось АЗС. Это подтверждают и планы региональных украинских властей с 10 июля запретить розничную продажу бензина», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» сообщила о крупных пожарах и значительных разрушениях на объектах энергетики в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

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